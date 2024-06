【第162話】6月15日 公開

小学館は6月15日、マンガ「からかい上手の高木さん」第162話「ケンケン」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。

放課後、高木さんを海に誘う西片。海辺でケンケン勝負を挑むが――?

【からかい上手の高木さん】

いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる!!$$

