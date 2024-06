キャサリン皇太子妃(42)が、チャールズ国王(75)の公式誕生日祝賀祭「トゥルーピング・ザ・カラー」に出席した。皇太子妃はジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子と一緒に馬車に乗り、バッキンガム宮殿とホース・ガーズ・パレードを往復するパレードに参加した。最後には宮殿のバルコニーに登場し、集まった群衆に向けて笑顔で手を振った。【この記事の動画を見る】現地時間15日、チャールズ国王の公式誕生日を祝福する式典「トゥルーピング・ザ・カラー」が開催された。

式典開始前の午前10時過ぎには、キャサリン皇太子妃が黒い車両の後部座席に乗り、バッキンガム宮殿に入る姿が目撃された。皇太子妃が王室の公式行事に参加するのは、3月にがんの治療を開始したと公表して以来、初めてのことだ。皇太子妃は白い帽子とドレスを着用し、隣にはジョージ王子(10)とウィリアム皇太子(41)が、手前にはシャーロット王女(9)とルイ王子(6)が座っていた。10時半を過ぎると、宮殿から王室メンバーを乗せた馬車が続々と出発し、式典が行われるホース・ガーズ・パレードへと向かった。チャールズ国王とカミラ王妃が乗る馬車の後ろには、キャサリン皇太子妃と3人の子ども達を乗せた馬車が続いた。シャーロット王女はネイビーブルーのセーラー風ドレスを着用し、ジョージ王子とルイ王子はブルーのネクタイとネイビーブルーのダブルスーツで正装していた。宮殿からホース・ガーズ・パレードへと続く大通りザ・マルの沿道には多くの群衆が集まり、馬車に乗る王室メンバーに手を振っていた。キャサリン皇太子妃を乗せた馬車が通り過ぎると、大きな歓声が上がった。皇太子妃と3人の子ども達は、群衆に向けて笑顔を見せたり、手を振るなどして応えていた。馬車がホース・ガーズ・パレードに到着後、皇太子妃と子ども達は建物の中へ向かい、バルコニーから式典を見守った。式典終了後にはチャールズ国王夫妻と王室メンバーが再び馬車に乗り、バッキンガム宮殿へ向かう壮大なパレードが行われた。ロンドン中心部はちょうどこの頃から大雨となり、群衆は傘を差しながらパレードを見守った。馬車に乗るシャーロット王女は車窓の曇りを手でふき取り、集まった人々に手を振る場面もあった。馬車が宮殿に到着後、しばらくすると雨が上がり、バルコニーにはチャールズ国王とカミラ王妃をはじめとする王室上級メンバーが勢揃いした。キャサリン皇太子妃はウィリアム皇太子とジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子と並び、群衆に向けて笑顔で手を振った。最後には宮殿の上空を英空軍による祝賀飛行「フライパスト」が行われ、華やかな式典の幕が閉じられた。