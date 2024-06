生成AIでファッション業界向けAIスタッフを提供　AIモデルの顔や体格、服装を自由に変更　会話機能や販売スタッフ機能もセット提供

OpenFashionは、ファッション業界向けに特化した新しいAIスタッフサービス「AI STAFF by Maison AI (β版)」をリリースした。「AI STAFF by Maison AI」は、生成AI技術を活用してモデル、顧客とのコミュニケーション、商品販売業務を一体化し、業務効率化と顧客体験の向上を目指したもの。OpenFashionは、ファッションとAIを始めとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組んでいる。同社が提供する「Maison AI」は、ファッション業界に特化した文章・画像生成AIツールとなっており、企業の業務効率化や新規事業の創出、服飾専門学校での授業など、様々な場面で利用されているという。

●「AI STAFF by Maison AI」リリース背景ファッション業界のおいても「人材不足」が深刻な問題となっている。「WWD JAPAN」が発表したアンケート調査では「販売スタッフ(正社員、パート・アルバイト)は足りているか?」という質問に対し、「不足」「とても不足」と答えた企業が8割以上に上るなど、予断を許さない状況が続いている。また、同時に消費者の好みが多様化することで、個々の顧客ニーズに合わせた対応も求められている。OpenFashionはこれまでファッション業界の業務効率化や新規事業のために、ファッションとAIを融合したサービスを提供してきた。この度リリースされた「AI STAFF by Maison AI (β版)」では、“人手不足解消”や、“顧客体験向上”のために、個別カスタマイズも可能なAIがスタッフとして活躍。これによって、企業は業務効率を改善するだけでなく、顧客との関係を深化させることができるようになる。●「AI STAFF by Maison AI」とは?「AI STAFF by Maison AI」は、ファッション業界向けの次世代AIスタッフサービス。以下の3つの主要機能を備える。●1:モデル機能ブランド、ショップのアパレルアイテムを着用したAIモデルの画像を生成することができる。・多彩なAIモデル::多様なモデルからAIスタッフが選べるので、自社のアパレルアイテムを魅力的に紹介できる。様々なタイプのモデルが揃っているため、どんなブランドイメージにも対応が可能。・シーンに応じたカスタマイズ::モデルの顔部分だけを差し替えることなども可能となっており、どんなシーンでも最適なモデルを利用することができるため、季節やイベントに応じたプロモーション活動が簡単に行える。・高品質な画像生成::AIモデルのリアリティの高いアイテム着用時画像を生成することが可能。商品の魅力を最大限に引き出し、顧客の購買意欲を高める。さらにオンラインショップやSNSでの投稿などにも利用することができる。●2:コミュニケーション機能ファッションをはじめ、仕事や恋愛など幅広い相談にAIスタッフが応える。・多様な相談対応::AIスタッフがファッションをはじめ、仕事やキャリア、友人関係、恋愛など、様々なユーザーからの相談に対応。日常生活のあらゆるシーンでパーソナライズされたアドバイスが提供可能。・シームレスな会話::AIスタッフにはSNSやメールを通じて簡単にアクセスでき、顧客とのスムーズなコミュニケーションを実現。顧客はいつでもどこでも相談できる安心感がある。・個別対応::顧客ごとのニーズに合わせた対応が可能で、一人ひとりに寄り添ったサービスを提供する。●3:販売機能販売アイテムをAIスタッフが紹介し、ネットショップに誘導。顧客の「欲しい」と思った瞬間を逃さない。・SNS連携::SNSに投稿されたアイテムやショップの商品をAIスタッフが紹介し、ネットショップの紹介を効果的にサポート。フォロワーの購買意欲を刺激し、売上向上に貢献する。・データ連携::商品データをAIスタッフに登録し、効果的なアイテム紹介を行う。精度の高いデータ解析を基にしたマーケティング戦略が実現する。・販売促進::顧客との対話を通じて、商品の魅力を直接伝え、購入につなげることが可能に。これにより、従来の販売手法では得られない効果を期待できる。●その他サービスの特長・カスタマイズ可能なAIスタッフ::AIスタッフの顔や性格は自由にカスタマイズ可能。既存のAIスタッフから選択(派遣タイプ)、もしくは理想のAIスタッフをカスタマイズ(育成タイプ)できる。・コストパフォーマンス::ベータ版提供中のため、通常料金より低価格で提供。顔画像の差し替えやブランドイメージ制作、チャット月額費用が含まれる。※費用の詳細については要問い合わせ・効率的な業務支援::高性能な生成AI技術によって業務の効率化と生産性の向上をサポートし、ファッション業界のDXを加速させる。●「Maison AI」サービス概要OpenFashionが提供する「Maison AI」は、ファッション業界に特化した生成AI活用支援ツールとなっており、最新のChatGPTモデルGPT-4oに対応し、言語理解と画像解析の両方で高い性能を発揮する。AIエージェントProを含む多機能なツールセットを提供し、業務効率化や新規事業創出、教育用途など、様々な場面で利用されている。●主な機能1.GPT-4o対応::言語理解の精度と回答速度が向上し、より迅速かつ正確な情報提供が可能。2.画像解析::画像の内容説明や文字認識、タグ付けが自動で行われ、マーケティングや商品開発の効率が飛躍的に向上sる。3.AIエージェントPro::各専門職に特化したAIエージェントが、ユーザーの業務を強力にサポートする。4.AIデザイン::文章を入力することで様々なデザイン画像を生成できる。