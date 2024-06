EURO2024、WOWOWでの放送・配信が決定！CL＆ELとのシーズンパスで「月額換算1,208円」

WOWOWは8日、ドイツで開催されるサッカーの祭典「UEFA EURO 2024™ サッカー欧州選手権」を放送・配信することが決定したと発表した。

EUROことサッカー欧州選手権は、欧州サッカー連盟(UEFA)が主催し、4年に一度、欧州各国の代表チームによって争われる大会。WOWOWでは1996年から8大会連続での放送となる。

第17回大会のEURO2024は、6月15日(土)に開幕し、7月15日(月・祝)に閉幕。

WOWOWオンデマンドでは、グループステージ全36試合、決勝トーナメント全15試合の計51試合をライブ配信。そのうちグループステージ17試合、決勝トーナメント全15試合の計32試合をテレビでも生中継する。

<主な放送・配信カード>

6月15日(土)午前3:00 開幕戦「ドイツ vs スコットランド」

[WOWOW プライム][WOWOW オンデマンド]

7月15日(月・祝)午前3:00 決勝「カード未定」

[WOWOW プライム][WOWOW オンデマンド]

下記3試合は無料放送・無料配信。

6月15日(土)午前3:00 開幕戦「ドイツ vs スコットランド」

[WOWOW プライム][WOWOW オンデマンド]

6月16日(日)午前0:45 「スペイン vs クロアチア」

[WOWOW ライブ][WOWOW オンデマンド]

6月17日(月)午前3:45 「セルビア vs イングランド」

[WOWOW プライム][WOWOW オンデマンド]

合わせて、WOWOWの会員でなくとも利用できるWOWOWオンデマンドPPVでは、昨シーズンに続き「CL・EL 2024-25シーズンパス」(定価:17,500円)を8月から販売開始予定であることも発表。

今回はEURO2024の放送・配信決定を記念し、「ユーロ2024+CL・EL 2024-25 シーズンパス」を、本日8日から期間限定で販売。大会最終日となる7月15日まで特別価格の14,500円(12カ月相当の月額換算1,208円)で購入することができるという。

EURO2024全51試合、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ全378試合など、世界最高峰のサッカーを一年中、存分に楽しむことができるお得なシーズンパスだ。

<ユーロ2024+CL・EL 2024-25 シーズンパス>

特別価格:14,500円(12カ月相当の月額換算1,208円)

販売期間:2024年6月8日(土)〜7月15日(月・祝)

※「UEFA EURO 2024™」の放送・配信決定を記念した、期間限定の特別価格商品。

<CL・EL 2024-25シーズンパス>

定価:17,500円(10カ月相当の月額換算1,750円)

販売期間:8月販売開始予定

EURO2024で「最も活躍するであろう20歳以下の天才ヤングスター」5名

開幕が1週間後に迫るなかで、ようやく決まったEURO2024の日本での放送・配信。WOWOWに感謝しつつ、6月14日の開幕を心待ちにしたい。