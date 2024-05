ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ディズニーキャラクターのワンポイントがかわいい「UVケア・接触冷感アームカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/チップ&デール/ベイマックス」UVケア・接触冷感アームカバー

© Disney

価格:各1,490円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

二の腕周りの長さ:【M〜L】約24cm、【L〜LL】約26cm

手の甲の周りの長さ:【M〜L】約16cm、【L〜LL】約17cm

全長:【M〜L】約58cm、【L〜LL】約59cm

仕様:UVケア加工・接触冷感加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

服に合わせやすいカラーのアームカバー。

キャラクターのワンポイントがかわいく、日焼け対策ができるUV加工が施されています。

また、二の腕から甲の部分まで覆うロング丈で、上部にはゴムが入っているので程よくフィット!

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのアームカバー。

左右それぞれに「ミッキーマウス」のお顔がプリントされています☆

© Disney

さらに左右で表情を変えているのもポイント。

にっこり笑顔や、ウインクをしたり、表情豊かでかわいさ満点です☆

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのアームカバー。

右には「チップ」、左には「デール」のお顔がプリントされています!

© Disney

「チップ」と「デール」の大きな目やにこっとした口元、表情もポイントです。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのアームカバー。

コロンとしたフォルムの「ベイマックス」のお顔プリントが目をひきます。

© Disney

左右同じデザインで、「ベイマックス」の愛くるしいお顔にほっこりと癒やされそう☆

© Disney

それぞれ、親指が通せる穴付きで甲まですっぽりとカバーしてくれます。

指先が空いているので、アームカバーを着けたままスマホの操作やお買い物などが出来てとっても便利!

© Disney

生地には肌に触れるとひんやり感じる接触冷感加工を施した素材が使用されています。

暑い日でも快適な着け心地。

ストレッチ天竺素材で、腕の動きにもしっくりと馴染みます。

長時間外にいる日に、サッとつけて日焼け対策できるディズニーグッズ。

キャラクターのワンポイントがかわいい「UVケア・接触冷感アームカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

