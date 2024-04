¢¡¡ÚÂÎ¸³¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛË×ÆþÂÎ¸³¡Ö¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡×¤ÇÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó5Áª¡ÃGW2024

◆【体験レポート】没入体験「イマーシブ・フォート東京」で物語の主人公に!おすすめのアトラクション5選|GW20242024年3月に東京・お台場にオープンしたテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」。ライブ・エンターテインメントを駆使した、完全没入型の体験ができ、11種類のアトラクション、6つの物販・飲食店舗を備え、完全屋内型なので雨の日でも1日中楽しめる。そんな世界最先端のアトラクションをオズモール編集部が実際に体験してきたので、おすすめタイプと合わせてご紹介。

◆【1】ザ・シャーロック THE SHERLOCK -ベイカー街連続殺人事件-ザ・シャーロック THE SHERLOCK -ベイカー街連続殺人事件-探偵ホームズと一緒に事件の手がかりを追う!あなたも小説の中の一場面を目撃することに2フロアにわたる約3000 屬發旅大な会場内で起こる事件「ザ・シャーロック THE SHERLOCK -ベイカー街連続殺人事件-」。参加者に渡される特別なバンダナで顔を覆い、その場に存在しない者として、19世紀ロンドンのミステリアスな世界に入り込む。衝撃的な殺人現場に遭遇したり、名探偵シャーロック・ホームズの捜査に連いて行ったり、参加者はゼロ距離で物語を体験できる。同時多発的に巻き起こる事件のなかで、自分だけが衝撃の瞬間を目にすることも!誰に連いて行くかで毎回違う楽しみ方ができる本アトラクション。目の前で繰り広げられる非日常的なできごとに胸が高鳴ること間違いなし。編集スタッフの体験コメントロンドンの街に迷い込んだかのような広大な会場。あちらこちらで起こる事件現場に向かうため、常に歩いたり走ったり、手がかりを探したり、考えたりと大忙し。体験人数の多いアトラクションのため、ストーリーを間近で体感するには、常に演者のそばに、連いて行くのがおすすすめ。私は、殺人事件を目撃することはできませんでしたが、演者の誰かに連いて行くと、悲惨な殺人の瞬間も目撃できるらしい… 。こんな人におすすめ:謎解きや脱出ゲームが好きな人体験時間:約90分スリル度:★★★☆☆◆【2】第五人格 イマーシブ・チェイス第五人格 イマーシブ・チェイスハンターに追いかけられるハラハラに耐えられるか!?仲間と連携してミッションに挑戦2023年に全世界ユーザー数3億人を突破した、非対称対戦型マルチプレイゲーム「Identity V 第五人格」が初の常設アトラクション「第五人格 イマーシブ・チェイス Identity V Immersive Chase」として登場。ゲームの世界観をリアルに再現されたこちらは、ゲームを経験したことがある人はもちろん、経験したことがない人でも恐怖の空間を楽しむことができる。サバイバーの一員として、ミッションに挑み、チーム全員で無事脱出できるのか。究極の空間、限られた時間の中で追いかけられるスリルを存分に味わいたい方におすすめ。編集部の体験レポートハンターに追いかけられる恐怖と、ミッション遂行しなければいけない使命感との間の葛藤で、心臓の鼓動は常にマックス状態。捕まらないようにロッカーに隠れることもできますが、体験時間が短いため時間配分に注意する必要あります。チーム力が問われるアトラクションのため、複数人の友達と挑戦するのが脱出できるカギ!こんな人におすすめ:スリルを味わいたい人、ホラーアトラクションが得意な人体験時間:約10分スリル度:★★★★★◆【3】ジャック・ザ・リッパー Jack the Ripper ホワイトチャペルの殺人鬼ジャック・ザ・リッパー Jack the Ripper ホワイトチャペルの殺人鬼あの連続殺人鬼が襲い来る!叫ばずにはいられないリアルホラー体験切り裂きジャックをモチーフに恐怖体験を存分に堪能できる「ジャック・ザ・リッパー Jack the Ripper ホワイトチャペルの殺人鬼」。通常のお化け屋敷とは異なり、その時代にタイムスリップした当事者として、参加型のリアルホラーアトラクションを体験できる。舞台は19世紀末のイギリス。誰もその姿を見たものはいない、謎に包まれた猟奇的殺人鬼ジャック・ザ・リッパ―によって次々に襲いかかる恐怖体験に、あなたは耐えることができるのか。編集部の体験レポート途中で座り込む人がいないように1本のロープを最大8人で握り、暗闇を進んで行く。「こんなところからも出てくるの!?」といったフェイントもあり、前からも後ろからも襲ってくる恐怖に、男性も女性も常に悲鳴が飛び交っていました。アトラクション後、手は汗でびっしょりになっていたのでタオルは必須アイテム!こんな人におすすめ:お化け屋敷が好きな人、ホラーアトラクションが得意な人体験時間:約10分スリル度:★★★★★◆【4】ザ・キャバレーザ・キャバレーラスベガスのショーがここに。ゴージャスなライブパフォーマンスで魅惑の夜に巻き込まれる一歩足を踏み入れれば、本場ラスベガスのショーさながらの感動と興奮を味わえるレストラン「ザ・キャバレー」。食事を楽しみながら、ダイナミックで躍動感あふれるキャストの生歌や生演奏のパフォーマンスを堪能できる。ここでいただけるのは、カジュアルフレンチ。ビーフのワイン煮込みや、趣向を凝らしたドレスケーキなど幅広くラインナップ。お子様用のメニューも用意されているので、ファミリーで楽しめるのも嬉しいポイント。もしかするとあなたも舞台に上がってキャストの一員になれるかも。特別なエンターテインメント×食の空間を楽しんで。編集部の体験レポートおいしい食事はもちろんのこと、サックスやヴァイオリンの生演奏やキレッキレのダンスパフォーマンスを堪能できます。運が良ければ、舞台にあがりパフォーマーたちとともに会場を盛り上げる一員に(希望者のみなので、恥ずかしがりやの方はご安心を)。年齢・性別問わず盛り上がれます。こんな人におすすめ:ライブやフェスが好きな人、非日常空間を味わいたい人体験時間:約20分(食事時間を除く)スリル度:★☆☆☆☆◆【5】パーティ・フェスタ!パーティ・フェスタ!あなたもミュージカルの主人公に。恥じらいを捨てて全力で楽しんだもの勝ちパーティ!多くの観客が集まる広場全体に、突然鳴り響くミュージックによって始まる夢のようなパーティ。一緒に歌って、踊って、はしゃいで、会場のボルテージはマックスに。運が良ければ、ステージ上にエスコートされる可能性も。自分が主役になれる唯一無二のひと時をご堪能あれ。編集部の体験レポート突如始まるパーティに心がついていかないのも束の間、ヴァイオリンやサックス、歌やダンスのパフォーマンスによって自然と歌い踊りだしてしまいました。花吹雪が飛ばされたり、バラの花束を渡されたり、パフォーマーたちとゼロ距離で盛り上がれるサプライズ万歳の演出に大人も子供も大興奮。イケメンからの突然のエスコートによって、刺激的な瞬間を体感できるかも…。こんな人におすすめ:ライブやフェスが好きな人、一体感を味わいたい人体験時間:約20分開催時間:未定(1日2〜3回開催)スリル度:★★☆☆☆