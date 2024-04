犬とモルモットが“ラブラブ”!? YouTubeチャンネル「Naomi Danesh」では、犬が巨大モルモットと一緒にクッションの上でじゃれ合う様子が配信され、動画のコメント欄には「見ていると幸せな気持ちになるね」「こんなにかわいいペット2匹を飼える飼い主さんは幸せ者」などの声が続出しました。

「こんな巨大モルモットは初めて見た」

注目を集めたのは「huge guinea pig and dog are in love」という動画。2匹の動物が、クッションの上でじゃれあっている様子から始まります。まず目を引くのは、何といってもモルモットのサイズです。一般的なモルモットに比べると10倍以上はありそうな大きさで、まるで子豚のようにも見えます。

コメント欄でもその大きさに驚く反応が多く寄せられ、「こんな巨大モルモットは初めて見た」「大きなモルモットがこんなにかわいいなんて知らなかった」「何という品種だろう」など注目が集まっています。

犬の「カルメル」は、モルモットの「シュシュク」を包むように横たわり、顔や体をなめながら毛づくろいをしていきます。右の前足で優しく包み込む様子は、まるで母親のよう。シュシュクはトロンとした目でされるがまま。気持ちがよさそうです。

モルモットはおとなしくて警戒心が強い性格の動物です。鳴き声でコミュニケーションを取ることが特徴で、警戒しているときや不快なときは声を上げてSOSを発します。

しかし、シュシュクの表情を見ていると、警戒している様子は全く感じられません。コメント欄でも「モルモットは気に入らないことがあると大きな声を上げる動物。それがないということは、カルメルをとても信頼しているんだね」という声が寄せられていました。

その後も、カルメルは愛情たっぷりにシュシュクをなでまわし、それに対してシュシュクはカルメルを見つめたり、気まぐれに応じたりする様子が映し出されます。まるでお昼寝に入る前の赤ちゃんのよう。

モルモットと犬という意外な動物の組み合わせに、「実はモルモットの着ぐるみを着た小型犬なのでは?」という声が上がるほど。珍しい動物同士の交流を、ぜひ動画でチェックしてみてください。