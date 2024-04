ABEMAオリジナルバラエティ番組『緊急渡米!石橋貴明のベースボールのおかげです。』(ABEMA SPECIAL)。

4月18日(木)に放送された同番組では、石橋貴明がシカゴ・カブスのキャンプ地を訪れ、現地取材を敢行。前回の今永昇太投手に続き、今季でMLB3年目のシーズンを迎え、日本人選手第1号を放った鈴木誠也選手と特別対談を実施した。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

鈴木選手とプロ野球時代から親交があり、挑戦を応援し続けている石橋は、鈴木選手のMLBでの歩みを振り返った上で、「去年はベンチを温めている時期があった。『誠也でもそんなことがあるんだ』と思った」と率直な感想を吐露。

鈴木選手は「成績が悪すぎたので仕方ない」と納得しつつも、当時の心境を「ヒットを打っても嬉しくないし、凡打しても悔しくないというワケのわからない状況に陥って、『また試合か…』というモチベーションになった。何を目的にプレーをしているのかボヤけていた」と告白する。

続けて、「“野球ノート”に、自分の思っていることや理想の姿を書き出した。そうすることで次の課題が見つかった」と逆境の乗り越え方を明かした。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

また、鈴木選手に“理想の打順”を聞くと、「4か5番がいい」と回答する。

石橋が「やっぱり4番でしょ!」とエールを送ると、鈴木選手は「あまり打席がまわりすぎると集中力が切れちゃうので…(笑)。5から6打席まわってくると、フワフワしちゃう」とぶっちゃけ告白。

石橋は「そういうのあるの!?試合中は、『かかってきなさい!』って感じなのに」と驚きの声を上げると、鈴木選手は「打席に入ったら、ですよ。直前までは『マジでまわってくるな』って願うときがあるんです(笑)」と暴露し、笑いを誘った。

◆大谷翔平への本音をポロリ

日本人メジャーリーガーの話題に移ると、まずは今季よりチームメイトになった今永投手との関係について深掘り。

鈴木選手は「来てくれてめっちゃ嬉しい。朝と練習後にそれぞれ5分くらいしか話せないけど、気持ちが全然違います」と笑顔を見せた。また、今永投手が積極的に英語でコミュニケーションを取っていることに触れると、鈴木選手は「僕は英語を覚える気がないんです。野球に支障が出ちゃう(笑)」とニヤリと笑った。

©AbemaTV,Inc./Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

さらに、石橋は「他の日本人選手の動向は気になる?」と切り込むと、鈴木選手は「基本的に(大谷)翔平と(山本)由伸の報道ばかり。もう見飽きてきた(笑)」と本音をポロリ。石橋は「開幕してすぐにドジャース戦があるじゃないですか!」とフォローした。

そのほかにも、今季の目標成績への深掘りや、ニューヨーク・メッツの守護神エドウィン・ディアス投手との対決の裏側を公開。真剣な野球談議から、笑みがこぼれる掛け合いまで充実の対談となった。