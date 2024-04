Stray Kids、初開催「ASEA 2024」で大賞を受賞…TXT、THE BOYZ、TREASUREも大活躍

Stray Kidsが「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024」(以下「ASEA 2024」)で大賞を受賞した。4月10日にKアリーナ横浜にて、音楽とスター、ファンが一つになる「ASEA 2024」が開催された。同授賞式の司会を2PMのテギョンと少女時代のユリが務めた。「ASEA 2024」は、19年の伝統を持つ韓国メディアNewsenと、12年間にわたりスター&スタイルマガジンを発行しているオンライン芸能メディア@star1が主催し、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主管した。

ミニアルバム「楽-STAR」で米「ビルボード200」4作連続1位を獲得するだけでなく、タイトル曲「樂」でK-POPの第4世代ボーイズグループとして初めて「HOT100」にランクインしたStray Kidsは、大賞に当たる「ASEA THE GRAND PRIZE」の主人公となった。これと同時に「ASEA ALBUM OF THE YEAR」「ASEA THE BEST GROUP」を受賞し、3冠を達成した。Stray Kidsは「僕たちがこの賞を受賞してもいいのか分からない。僕たちは本当に最近、ステージに立って歌うのが楽しくて、ファンの皆様に多くの影響を与えることができることに感謝している。これからもこのような気持ちを忘れず、ずっと続けていきたいと思う。今年もカッコいい姿をお見せするために、話し合っている。ありがとうございます」と感想を語った。TOMORROW X TOGETHERも4冠を達成し、人気を証明した。彼らは全世界の音源ランキングを総なめにしたアーティストに送られる「ASEA THE PLATINUM」をはじめ、「ASEA GLOBAL K-POP LEADER」「ASEA THE BEST PERFORMANCE」グループ部門、「ASEA ARTIST OF THE YEAR」を受賞した。抜群のカリスマ性で昨年、大規模なアジアツアーを盛況裏に終えたTREASUREは「ASEA PLATINUM OF WORLD WIDE」「ASEA THE BEST HIP HOP」「ASEA THE BEST TOURING ARTIST」を受賞し、THE BOYZも「ASEA THE BEST STAGE」「ASEA THE BEST STAR」「ASEA THE BEST CONCEPTUAL ARTIST」で3冠を達成した。オールラウンダーアーティストとして挙げられるSHINeeのテミンは、「ASEA THE BEST PERFORMANCE SOLO」に続き、「ASEA THE BEST CONCEPTUAL ARTIST」で2冠を達成し、NiziUも「ASEA THE BEST GROUP」「ASEA THE BEST STAR JAPAN」を受賞した。イム・ヨンウンは「ASEA THE BEST SOLO」と「ASEA FAN CHOICE ARTIST」で2冠を達成した。同授賞式には他にも、ABTO、Billlie、Creepy Nuts、DAY6、FANTASY BOYS、INI、JO1、NCT WISH、NiziU、SHINeeのテミン、Stray Kids、STAYC、THE BOYZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、TWSなどが出演し、ソン・スンホンとチョン・ヨビン、Francine Diazなどがプレゼンターを務めた。

【「ASEA 2024」受賞者リスト】



◆ASEA THE GRAND PRIZE:Stray Kids



◆ASEA THE PLATINUM:TOMORROW X TOGETHER



◆ASEA ALBUM OF THE YEAR:Stray Kids



◆ASEA ARTIST OF THE YEAR:TOMORROW X TOGETHER



◆ASEA SONG OF THE YEAR:BTS ジョングク



◆ASEA PLATINUM OF WORLD WIDE:TREASURE



◆ASEA GLOBAL K-POP LEADER:TOMORROW X TOGETHER



◆ASEA THE BEST STAGE:THE BOYZ、JO1



◆ASEA THE BEST PERFORMANCE:TOMORROW X TOGETHER、SHINee テミン、INI



◆ASEA THE BEST HIP HOP:TREASURE



◆ASEA THE BEST ROCK BALLAD:DAY6のYoung K



◆ASEA THE BEST BAND:DAY6



◆ASEA THE BEST TOURING ARTIST:TREASURE



◆ASEA THE BEST STAR:THE BOYZ、STAYC



◆ASEA THE BEST STAR JAPAN:THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、NiziU



◆ASEA THE BEST GROUP:Stray Kids、NiziU



◆ASEA THE BEST SOLO:イム・ヨンウン、TWICE ジヒョ



◆ASEA THE BEST TROT:ヨンタク



◆ASEA THE BEST VIRTUAL ARTIST:PLAVE



◆ASEA THE BEST CONCEPTUAL ARTIST:THE BOYZ、SHINee テミン



◆ASEA THE BEST NEWS ARTIST:ZEROBASEONE、TWS、NCT WISH



◆ASEA HOT TREND:Creepy Nuts、ATBO



◆ASEA HOT ICON:FANTASY BOYS、Billlie



◆ASEA FAN CHOICE ARTIST:イム・ヨンウン



◆ASEA FAN CHOICE ROOKIE:チョン・ドンウォン(JD1)