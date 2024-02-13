¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î´é¤Î¿Í¶ì¼ê¡×XÏÃÂê¤Ë...Í¥Î¤¤Ï°ì½³¡Ö´Ø·¸¤Í¤§¡×¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¡Ö´é¤â¿´¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×Æ°²è¤Ë¹¥´¶Â³¡¹
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ¥Î¤¤µ¤ó¤¬2024Ç¯2·î11Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±·î¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î´é¤Î¿Í¶ì¼ê¡×¤Ê¤É¤È¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤¯³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¤è¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
Æ°²è¤Ï¡¢¡ÖX¤Ç±ê¾å¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤éÄ´»Ò¾è¤ê¤¹¤®¤Æ¤¿www¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Í¥Î¤¤µ¤ó¤ÏÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö¸«¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±¤¸Åê¹Æ¤Ë´é¼Ì¿¿¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤YouTuber¡¦¥¸¥å¥¥ä¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì·ù¤¸¤ã¤Í¡©¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡©º£¡£Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤è¡£Àï¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ø·¯¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥Æ¤ë¤è¡©¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ÆÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¡Ê´é¤ò¡Ë·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿ÏÃ¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¥Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡¢²¶¤Ë¤Ï¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ÊX¡Ë¤Ç²¿¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Í¤§¤è¡£ËÜÅö¤ËÂç»ö¤ÊÍ§¤À¤Á¤¬ÊÒ¼êÊ¬¡£¤½¤ì¤À¤±¤¤¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£²¼¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¥Î¤¤¯¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÍ¥Î¤¤¯¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Éô¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö´é¤â¿´¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö°¸ý¤â±ê¾å¤â¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇºÇ¹â¡¢Âç¹¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£