ブラジルで今月4日、自宅キッチンに深さ約40メートルの穴を掘っていた男性が、誤って穴の中に転落して死亡した。男性は「地下に金が埋まっている」という精霊のお告げを夢で見たと言い、精霊の言葉を信じて1年以上もかけて穴を掘り進めていたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

亡くなったのは、ブラジル南東部ミナス・ジェライス州イパティンガに住むジュアン・ピメンタ・ダ・シルヴァさん(Joao Pimenta da Silva、71)だ。ジュアンさんはある日、「キッチンの床下にある岩の下に金が埋まっている」と夢の中で精霊に告げられたという。これを信じ込んだジュアンさんは、早速お告げの通りに自宅キッチンに穴を掘り始めた。

近所に住むアルナルド・ダ・シルヴァさん(Arnaldo da Silva)は、「ジュアンさんは1年以上前から穴を掘り始め、穴を掘るために何人も雇っていました。最初のうちは一日70ブラジルレアル(約2000円)を支払っていましたが、穴が深くなるにつれて金額は大きくなっていきました。最終的に、深い穴の中に入って土砂を撤去してくれた人には、495ブラジルレアル(約1万4600円)を支払っていましたね」と話す。

ジュアンさんは時間とお金を費やし、一心不乱に直径35インチ(約89センチ)の穴を掘り続け、その深さは12階建てのビルに相当する130フィート(約40メートル)にまで到達した。穴を上から撮影した写真を見ると、底が見えないほど深いことがよく分かる。そして、ついに精霊のお告げ通りに大きな岩が見つかり、この下に金が埋まっていると信じて疑わなかったジュアンさんは、この大岩をどう突破するか頭を悩ませていた。近所では「ダイナマイトで爆破するらしい」と噂が流れたこともあったという。

ところが今月4日、土砂の排出作業を行っていたジュアンさんはバランスを崩してしまい、穴の中に転落してしまった。午後1時半に通報を受けた消防隊は、穴の中に入ってジュアンさんを引き上げた。ジュアンさんはすぐに病院へ運ばれたものの、頭部の外傷、脚やその他の部位を骨折しており、死亡が確認された。

夢を追い続けたジュアンさんの不幸が多数のメディアに報じられると、「ここまで穴を掘り続けられるのがすごいよ」「夢を追う執念に感心するね」「好きなことをしていて亡くなったのが救いかな」「40メートルもの深さに、本当に金が埋まっているとでも思ってたのか?」など様々なコメントが寄せられている。

ちなみに2022年5月にはアメリカのビーチで、深さ3メートルの穴を掘って遊んでいた18歳少年が、崩れてきた砂で生き埋めになり命を落としていた。

画像は『New York Post 2024年1月8日付「Amateur treasure hunter plunges 130 feet to his death in hole he dug inside his home」(Corpo de Bombeiros Militar / Minas Gerais)(Family Handout)』『NBC10 Philadelphia 2022年5月17日付「Teen Dies After Sand Collapses on Him at Jersey Shore Beach」』『LADbible 2022年10月10日付「Woman mistakes lift for parking spot and plunges smart car 35ft down shaft」(Credit: Newsflash)』『IOL 2022年10月9日付「Steenberg man killed after digging hole to dispose rubble」』『כבאות והצלה לישראל Israel Fire & Rescue Authority 2022年7月21日付Facebook「במסיבת בריכה שנערכה בבית פרטי בכרמי יוסף נפתח בולען מתחת לבריכה,」』『The Sun 2022年6月11日付「HIGH AND DRY Baby trapped down 500ft well is SAVED in desperate rescue operation as tearful parents watch on in heart-stopping video」(Credit: Jam Press)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)