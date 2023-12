2016年のディズニー長編アニメーション映画『ズートピア』には、例に漏れずミッキー・マウスが隠れている。しかし、本作の隠れミッキーはハードルが少し高い。どこに隠れているか、気づいただろうか。

ディズニー・ファンにお馴染みの「隠れミッキー」は、隠れているとはいえ気づいてもらえないと寂しいからか、比較的主張強めなものも多い。よくあるのが、インテリアのデザインや動物の斑点に見られるミッキー型。例えば『ピノキオ』(1940)では劇中に登場する椅子のひとつ、『ムーラン』(1998)では白馬の模様に隠れミッキーが確認できる。『グーフィー・ムービー/ホリデーは最高!!』(1995)に至っては、ダイアルの近くにミッキーがドカドカと乗ったデザインの固定電話が登場している。

難易度高めの『ズートピア』に登場する隠れミッキーは2つ。シーン同士の間をおかず、近い距離で確認できる。1つ目は、行方不明になったカワウソの父親を探す任務を任された新米ウサギ警察官のジュディが受付係のチーター、クロウハウザーと捜査資料に目を通すシーン(34:04~)。察しが良い方はピンと来たかもしれないが、注目してほしいのはクロウハウザーの斑点模様。ふっくらした右頬に目を凝らすと、ミッキー型の斑点が確認できるだろう。隠れミッキーにしては若干いびつなことは否めず、スルーしてしまった方もたくさんいるはずだ。

2つ目が、1つ目のシーンから約35秒後、失踪の手がかりを見つけたジュディがキツネ詐欺師のニック・ワイルドを尋問するシーン(34:45~)。厳密にはその直前、ベビーカーを押しながら歩道を歩くニックとすれ違うオスのカバに注目だ。よく見ると、カバが押すカートの下段にミッキーの人形が置かれているではないか。一時停止するか凝視でもしない限り確認するのは難しいが、ぜひ探してみてほしい。

ところで『ズートピア』は、隠れミッキーのみならず、他のディズニー映画の小ネタも楽しめる1作。動物たちの大都会・ズートピアでは、独自のディズニーワールドが展開されているようで、イタチの泥棒デューク・ウィーゼルトンが街角で販売していた海賊版DVDのパッケージには、『ベイマックス(Big Hero 6)』をもじった『Pig Hero 6』をはじめ、『Wrangled(塔の上のラプンツェル、Tangled)』、『Wreck-It Rhino(シュガー・ラッシュ、Wreck-It Ralph)』といった作品が陳列されている。

また、ジュディたちが捜査で訪れた雪の降るツンドラ・タウンでは『アナと雪の女王』の小ネタが登場。目を凝らすとゾウの姉妹がアナとエルサのドレスを着ている姿が確認できる。『アナ雪』オマージュは他のシーンでも見られるが、気になる方は以下の動画で確認してみては。



