パレスチナ・ガザ地区を拠点とするイスラム原理主義組織ハマスとイスラエルの大規模衝突により、双方合わせて5700人以上の死者が出ています。この武力衝突では、戦闘の様子や被害の状況がSNSで大量に拡散されています。しかし、Instagramではアラビア語圏で用いられる慣用表現の「ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ」を含んだユーザーのプロフィールを「テロリスト」と誤訳していることが報告されています。

「ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ(アルハムドゥリッラー)」という言葉は、「アッラーに栄光あれ」や「アッラーに感謝を」という意味の言葉で、イスラム教徒が多く住むアラビア語圏で広く使われている言葉です。また「おかげさまで」という意味で会話に頻繁に用いられるとのこと。一部のパレスチナ人ユーザーはこの「アルハムドゥリッラー」という言葉とともに、パレスチナ国旗の絵文字や「パレスチナ人」という単語をプロフィールに含めるそうです。

しかし、Instagramに搭載されたプロフィールの翻訳機能を用いて英語に変換すると、「Palestinian terrorists, praise be to Allah(パレスチナのテロリスト、アッラーに感謝を)」「Praise be to god, Palestinian terrorists are fighting for their freedom.(神に栄光あれ、パレスチナのテロリストは自由のために戦っている)」と誤訳されてしまうことが報告されています。

これらの報告を受けてMetaは「一部の製品でアラビア語の翻訳が一時的に不適切な文章を作成する問題が発生したため、ただちに修正しました」と明かし、「このような事態になったことを心からお詫び申し上げます」と述べています。

一方で、一部のユーザーは今回の誤訳に関する問題を危険視しています。TikTokクリエイターのシャヤーン・カーン氏は「今回のような翻訳エラーはイスラム圏に対する嫌悪感を強めるとともに、人種差別につながる可能性があります」と指摘しています。

また、非政府組織アムネスティ・テックのラシャ・アブドゥル・ラヒム氏は「Metaの謝罪は十分ではありません」と述べています。さらに、ラヒム氏は「今回の翻訳エラーは不具合ではなく、Metaがパレスチナ人のコンテンツを絶えず検閲してきた結果です」と語っています。

2023年10月にはInstagramやFacebookで、親パレスチナ的投稿がシャドウバンされているとの報告が相次いでいます。一方でMetaは「投稿の内容とは無関係なバグが原因」と報告し、「私たちMetaが故意にパレスチナ人の意見を抑制しているという指摘は真実ではありません」と主張しています。

