ÆîÌîÂó¼Â¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢SNS¤Ç¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¡ª¡ÖBravo¡×¡Ötakiiii¡×
³«Ëë¤«¤é¹¥Ä´¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ê¥³ÆîÌîÂó¼Â¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£
µ×ÊÝ¤Ï2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢5-3¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç½é¾¡Íø¡ª¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¡£2½µ´Ö¸å¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥½¥·¥¨¥À¤Ï³«Ëë¤«¤é°ú¤Ê¬¤±Â³¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤Ï2½µ´Ö¸å¡Ë¡£
¤³¤Îµ×ÊÝ¤ÎÅê¹Æ¤ËÆîÌî¤âÈ¿±þ¡ª
ÆîÌî¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ötakiiii¡×¤È²¦´§¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÆîÌî¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÝ¤È¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶¦±é¤¹¤ëÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÆîÌîÂó¼Â¤â¡Ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂàÃÄ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë6¿Í
¤Ê¤ª¡¢µ×ÊÝ¤¬¾åµÅê¹Æ¤Ç2ËçÌÜ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×ÊÝ¤¬¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¼¨¤·¤¿»æ¤Ë¤Ï16¤È¤¤¤¦ÈÖ¹æ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ´¼£1Ç¯¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍMFóîÆ£Ì¤·î¤ËÊû¤²¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¡Ê16ÈÖ¤ÏÀÆÆ£¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ë¡£