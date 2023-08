by João P. Burini

オーストリアのスーパーマーケットで、継続的な勃起症状を引き起こす可能性がある毒グモが見つかり、店が閉鎖される事態が起きました。

Öffnung kommende Woche? - Kremser Supermarkt wird nach Spinnenalarm gereinigt und desinfiziert - NÖN.at

https://www.noen.at/krems/oeffnung-kommende-woche-kremser-supermarkt-wird-nach-spinnenalarm-gereinigt-und-desinfiziert-380349998

Supermarket is closed over fears male shoppers could suffer permanent erections: Spider whose bite can cause bizarre reaction in men sparks evacuation | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12392833/Supermarket-closed-fears-male-shoppers-suffer-permanent-erections-Spider-bite-cause-bizarre-reaction-men-sparks-evacuation.html

オーストリア・ニーダーエスターライヒ州の都市クレムス・アン・デア・ドナウにあるスーパーマーケットで、店長がバナナの袋の中に体長4インチ(約10cm)で体色が赤と黒のクモがいるのを発見しました。

このクモは、「バナナグモ」や「ブラジル徘徊グモ」と呼ばれることもある、主に南米北部に生息する「Phoneutria」で、特に毒が強いことで知られています。かまれると低体温症、かすみ目、けいれんのほか、場合によっては持続勃起症を発症することがあるとのこと。持続勃起症は性的欲求や興奮状態とは無関係に4時間以上勃起が続いてしまう症状で、治療しないと勃起不全になる可能性があります。

店からの通報を受けて駆除業者が呼ばれ、Phoneutriaが好むバナナの箱には封印がなされました。なお、肝心のPhoneutriaの姿は見つからず、店は休業状態となっています。スーパーを運営するレーヴェリテールグループは清掃と消毒を行い、来週から営業を再開予定だと述べています。

Phoneutriaは好物であるバナナの房に隠れたまま運ばれ、他国で見つかる事例がたまに報告されていて、2014年にはイギリスのスーパーマーケット・ウェイトローズから配達されたバナナの袋の中にいたのが見つかっています。

Killer spider found in family’s supermarket shopping | UK news | The Guardian

https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/19/killer-spider-supermarket-shopping