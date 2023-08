インド、マディヤ・プラデーシュ州の私立病院で、体重49キロの女性(41)の腹部から約15キロの“巨大白子”のような卵巣腫瘍が摘出された。これは女性の体重の約30%にあたる重さで、医師らを驚愕させている。インドのニュースメディア『NDTV.com』などが実際に摘出された写真とともに伝えた。

マディヤ・プラデーシュ州アシュタに住む41歳の女性が最近、同州インドールのインデックス病院で検査を受けたところ、卵巣に巨大な腫瘍が見つかった。

女性は数日前から激しい腹痛に悩まされ、当時は腹部が大きく腫れ上がり、歩行や食事も困難な状態に陥っていた。

女性の家族は当時のことを「インデックス病院に来る前、別のいくつかの病院で診察を受けていた。でも同病院で腫瘍が発見されると、医師に『手術は避けられない』と告げられた」と明かしており、同病院ではすぐに、女性の手術のための12人以上のチームが結成された。

チームの一人、アトゥール・ヴィアス医師(Dr. Atul Vyas)によると、手術は2時間を要したそうで、術後にこのように語った。

「女性の体重は49キロで、摘出した腫瘍は約15キロもありました。女性の腹部が腫れ上がっていたのはこの腫瘍のせいで、いつ破裂してもおかしくない危険な状態でした。腫瘍の周りの神経を傷つけないよう、手術は慎重に行われました。女性はすでに危険な状態を脱しており、手術は無事に成功しました。」

なお腫瘍は良性であることが判明しており、女性は順調な回復を見せているそうだ。

ちなみにコロンビアでは先月、「妊娠した」と信じていたコロンビアの31歳の女性の腹部から、“充血した巨大な白目”のような約12キロの腫瘍が摘出されていた。またタイの病院でも先月、体重増加で悩んでいた女性の腹部から、“光る石”のような9キロの腫瘍が摘出されていた。

