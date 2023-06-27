19ºÐ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¸òºÝÃæ¤Î¥Æ¥ª¤¯¤ó¡Ê27¡Ë¡¢¡Ö·ëº§¾¡¤Á³Î¡×È¯¸À¤Ë»¿ÈÝ¡¡¡Ö¸À¤¤Êý¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¡×¡Ö¾È¤ì±£¤·¤Ç¤·¤ç¡×
¿Íµ¤2¿ÍÁÈYouTuber¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¥Æ¥ª¤¯¤ó¤¬¡¢2023Ç¯6·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTuber¡Ö¤±¡¼¤µ¤ó¤È¤¿¤í¡¼¡×¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦²ÃÆ£Çµ°¦¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Á³Î¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×¡Ö¾¡¤Á³Î¡×
¥Æ¥ª¤¯¤ó¤ÏÆ°²è¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÈÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆ±À³¤·¤¿¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤«¤é¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Áê¼ê¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤µ¤¨¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é·ëº§¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ª¤¯¤ó¤Ï¸½ºß27ºÐ¤Ç¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¸½ºß19ºÐ¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤ËÂç¿Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤À¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×¡Ö¸þ¤³¤¦¤â¡¢OK¡×¡Ö¾¡¤Á³Î¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¾¡¤Á³Î¡×È¯¸À¤ò½ä¤ê¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Îº¹¤Ç¾¡¤Á³Î¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¤Þ¤¸¤Ç°ú¤¯¡×¡Ö½÷À¤È¤ÎÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¡¤Á³Î¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤À¤Ê¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ä¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¡×¡ÖÊÌ¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ä¤·¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¾¡¤Á³Î¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¿¤À¤ÎÃç´ÖÆâ¤Ç¤Î¾È¤ì±£¤·¤Ç¤·¤ç¡¢¡¢¡×¤Ê¤ÉÍÊ¸î¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥Æ¥ª¤¯¤ó¤Ï2·î¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢¡Ö·ëº§¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦·è¤á¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£