『NCIS: ハワイ』ヴァネッサ・ラシェイ、クロスオーバーの驚異的な視聴率に興奮

年始に放送されたNCIS大型クロスオーバーに参加した『NCIS: ハワイ』のヴァネッサ・ラシェイが、クロスオーバーの驚異的な視聴率に興奮しているとDigital Spyが伝えている。



本家『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』とスピンオフ『NCIS:ハワイ』『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』のキャストたちが、とある事件の解決のため手を組むスペシャルクロスオーバーが現地時間、1月9日(月)ついに解禁。700万人以上のファンを魅了し、スマッシュヒットを記録した。

この功績をまっさきに喜んだのは、『NCIS:ハワイ』に登場する特別捜査官ジェーン・テナント役で参加したヴァネッサ・ラシェイ。「ワオ!びっくりしてるわ!NCISのトリプルクロスオーバーが、昨晩すべての放送局を合わせて最も見られたテレビで、2021年のNCAAファイナル以来最高の視聴率だったなんて!」とツイート。さらにファンへの感謝もみせ、「驚くべきことではないわね。だってファンのみんなが最高だから!マハロ(ありがとう)!」とTwitterで述べていた。

Wow!!! I’m shocked! The NCIS Triple Crossover was the most watched TV across all Networks combined last night and the highest since the NCAA finals in 2021! I shouldn’t be SURPRISED because YOU FANS are incredible! Mahalo!

- Vanessa Lachey (@VanessaLachey) January 11, 2023