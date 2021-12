昨今はスマホ操作に慣れ親しんでいる幼い子も多いが、このほどオーストラリア在住の4歳男児が父親のスマホを使ってフードデリバリーを勝手に注文したというニュースが届いた。総額9万円を超える大量のケーキやアイスクリームを注文した男児に驚愕したと話す両親だが、世間からは「4歳の子が本当にそんなことができるの?」と疑問の声があがっている。『The Sun』『The Mirror』などが伝えた。

豪シドニー在住のクリスチャン・キング君(Christian King、4)は12月13日、父親クリスさん(Kris)のスマホを使ってジェラート店「Gelato Messina」で1139豪ドル(約93000円)分のケーキやアイスクリームを注文した。

ウーバーイーツ(Uber Eats)のアプリから99個のケーキと1.5リットル入りのアイスクリーム8個を注文したというクリスチャン君。届いた商品のなかには、来月に迎える自分の誕生日ケーキも含まれていると主張したそうだ。

クリスさんは事の顛末をこのように明かしている。

「娘とタッチフットボールをして遊んでいる間、クリスチャンが退屈しないように私のスマホを貸していたんです。するとクリスチャンは『今向かってるところだよ』と言って、最初は何のことか分からなかったのですが、ウーバーイーツのドライバーから妻に電話がかかってきて。それで息子が大好きなケーキやアイスクリームが届いたことを知ったのです。配達先が職場のニュートン消防署(Newton Fire Station)に設定されていたので、車で取りに行くことになって。勤務中だったメンバーはそれが差し入れだと思ったようで冷蔵庫に入れてありました。」

そしてレシートを見たクリスさんは、驚愕してしまったという。

「最初にパッと見た時は139豪ドル(約11300円)だと思いました。でも実際は1139豪ドル(約93000円)で本当に心臓が止まるかと思うほど驚きましたよ。スマホで注文画面をすべて確認するのに30回くらいタップしました。なにしろケーキが99個のオーダーですからね。」

「頭に血がのぼった私は、思わず道端でクリスチャンの名前を叫びました。その前に息子は隠れてしまいましたけどね。のちに自分の誕生日ケーキを注文したと言っていましたが、信じられません。クリスチャンは私たちがウーバーイーツを使っているのを見ているけど、実際にオーダーしたことはありませんでした。だから本当に衝撃的だったんです。」

クリスさん夫妻が事情を説明したところ、ウーバーイーツは返金に応じてくれたそうだ。その対応に深く感謝しているクリスさんはこう語った。

「クリスチャンにはこの注文のせいで今年はサンタクロースが来ないかもしれないと伝えていましたが、ウーバーイーツの対応には本当に救われました。息子には『いい子にしてたらサンタが来てくれるよ』と伝えてあります。」

なおこのニュースについて世間からは次のようなコメントがあがっている。

「4歳がウーバーイーツで注文? そんなことができるなんて驚き。」

「4歳児がアプリを使って会計まで進むなんて! この子が天才なのか、親が誇張して話しているのか、どちらかですね。」

「子供にスマホを渡したのは親なんだから代金は払うべきでしょう。」

「親は子供をちゃんと見ていなければ。でもなんで企業が負担しなければならないの?」

