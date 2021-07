【今週スタートの海外ドラマ】『グッド・ドクター』『テッド・ラッソ』最新シーズンがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『SEX AND THE CITY』のクリエイターが手掛ける人気シリーズ『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』がファイナルを迎える他、大ヒットメディカルドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』、エミー賞ノミネートで新記録を樹立したApple TV+のコメディ『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』の最新シーズンが開始となる。お見逃しなく!

■7月20日(火)

『フェイキング・イット〜噂のカップル!?』(U-NEXT)

高校の同級生で幼なじみのカーマとエイミー。地味な二人は、何とか目立って勝ち組になる方法を探していたが、ひょんなことからレズビアンカップルと勘違いされ、一躍校内の人気者に!? しかし、小さな嘘はやがて収集不可能な大騒動に発展し――。

カーマとエイミーを演じるのは、『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』のジェーン役でお馴染みのケイティ・スティーヴンスと、『コンドル 〜狙われたCIA分析官〜』などに出演するリタ・ヴォルク。

■7月21日(水)

『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』ファイナルシーズン(Hulu)

ついにファイナルとなるシーズン5の配信がHuluにて独占でスタートとなる。

シーズン1からステップアップを重ね、それぞれ責任ある立場を得た3人は、たくさんの選択肢の中から彼女たちはどんな未来を選ぶのか?

■7月22日(木)

『ランサム〜交渉人〜』シーズン1(WOWOW)

危機管理と交渉のエキスパートチームが、数々の誘拐事件を巧みな交渉術で解決に導くサスペンスドラマ。

出演するのは、『Black Sails/ブラック・セイルズ』のルーク・ロバーツ、『HEROES Reborn/ヒーローズ・リボーン』のナズニーン・コントラクター、『グレイスランド 西海岸潜入捜査ファイル』のブランドン・ジェイ・マクラレン、『ダブリン殺人課』のセーラ・グリーン、『フロンティア』のカレン・ルブランら。(第1話無料放送)

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン4(WOWOW)

フレディ・ハイモアが主演を務めるヒューマンメディカルドラマの最新シーズン。本国ではすでにシーズン5へ更新済みだ。

新シーズンでは、世界的なコロナ禍の発生を真正面から取り上げた幕開けに。2020年2月26日、カリフォルニア州に非常事態宣言が出る1週間前。同州の聖ボナベントゥラ病院で働く自閉症の外科レジデント、ショーン(フレディ・ハイモア)はまだ新型コロナウイルスの感染拡大に気づいていない。2週間後、病院では急性呼吸器疾患の患者が急増する。同じ頃、ショーンはリアと付き合うようになったが、互いに感染しないため、会わないと決める。身近な医療従事者もウイルスに感染してしまう戦場のような病院の最前線が描かれる。

■7月23日(金)

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』シーズン2(Apple TV+)

第73回エミー賞20ノミネート! 新作ドラマとして2009年の『Glee/グリー』の記録数を更新した隠れた名作のシーズン2がついに配信。

アメリカ人らしさを武器に、イギリスに渡った"アメフトコーチ"のテッド・ラッソが、なぜか"サッカー"チームを率いることに! 個性豊かなチームメイト、相棒ともいえるコーチビアードと共にチームを勝たせようと奮闘する。

『スカイ・ロッホ −赤い空の向こうに−』シーズン2(Netflix)

スペイン発、アドレナリン全開のアクションアドベンチャーの最新シーズン。

売春宿「花嫁クラブ」で死者を出す事件を引き起こしたコーラル、ウェンディ、ジーナの3人は、元締めやその手下たちの追っ手をかわす決死の逃亡劇に打って出る。

『フィール・ライク・イシュク』シーズン1(Netflix)

若者たちの恋の芽生えを描いた、さわやかで心温まる6つのストーリーを集めたアンソロジーシリーズ。

とまらない恋、ギターの音色、デモの最中に、民泊の客。キューピットの矢が打ち抜く先は予測ができない!

■7月25日(日)

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン3(Hulu)

『SEX AND THE CITY』がクリエイターを務めたラブコメディ。

40歳のシングルマザーが、ワケあって26歳と嘘をついて出版社に就職! 秘密がバレないかヒヤヒヤしながらも、マンハッタンで仕事に恋に奮闘する姿を描く。シーズン3では、年下のジョシュと上司のチャールズ、ライザはどちらを選ぶべきか選択を迫られるなど、サバヨミ生活の恋と仕事に波乱の展開が訪れることに――。

