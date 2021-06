『ザ・ボーイズ』シーズン3には、シリーズ史上最高にヤバいシーンがある！

Amazon Prime Videoの大ヒットドラマ『ザ・ボーイズ』のクリエイターであるエリック・クリプキが、「シーズン3にはシリーズ史上で最高にヤバいシーンがある」とツイートした。

『ザ・ボーイズ』は、自警団"ザ・ボーイズ"が落ちぶれたスーパーヒーローチーム"セブン"を成敗していく姿を、過激な暴力とブラックユーモア満載で贈る痛快シリーズ。

クリエイターを務めるエリック・クリプキがシーズン3について、「ええっと、そうなんだ。これまでの自分のキャリアで目にしたなかで、最高にヤバい編集用の下見フィルムを観たばかりなんだ。たぶん、誰のキャリアにとっても一番ヤバいなんじゃないかな」とツイートした。

Um. So. I've just seen dailies that are, by a mile, the craziest fucking dailies I've ever seen in my career. Or maybe anyone's career. June 16, 2021