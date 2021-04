【配信】アメリカ人気ドラマランキング、フィナーレ迎えた『ワンダヴィジョン』が過去最高成績！

全米視聴率ランキングで、ストリーミングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。3月1日(月)から7日(日)までの順位は以下の通り。

<総合>

1.『星の王子 ニューヨークへ行く 2』(Amazon/計1話)...14億1300万分

2.『ジニー&ジョージア』(Netflix/計10話)...11億6100万分

3.『クリミナル・マインド』(Netflix/計307話)...9億2900万分

4.『ワンダヴィジョン』(Disney+/計9話)...9億2400万分

5.『グレイズ・アナトミー』(Netflix/計366話)...8億5800万分

6.『モルモン教徒殺人事件』(Netflix/計3話)...5億8700万分

7.『グッドガールズ:崖っぷちの女たち』(Netflix/計34話)...5億7900万分

8.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(Netflix/計353話)...5億5500万分

9.『シッツ・クリーク』(Netflix/計80話)...4億9300万分

10.『ココメロン 〜うたってまなぼう〜』(Netflix/計6話)...4億7500万分

<オリジナルドラマ>

1.『ジニー&ジョージア』(Netflix/計10話)...11億6100万分

2.『ワンダヴィジョン』(Disney+/計9話)...9億2400万分

3.『モルモン教徒殺人事件』(Netflix/計3話)...5億8700万分

4.『瞳の奥に』(Netflix/計6話)...3億6900万分

5.『ファイアフライ通り』(Netflix/計10話)...2億7400万分

6.『ザ・クラウン』(Netflix/計40話)...2億4200万分

7.『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』(Netflix/計91話)...2億3700万分

8.『ブリジャートン家』(Netflix/計8話)...2億3500万分

9.『ブリティッシュ ベイクオフ』(Netflix/計65話)...2億700万分

10.『LONGMIRE』(Netflix/計63話)...2億100万分

<非オリジナルドラマ>

1.『クリミナル・マインド』(Netflix/計307話)...9億2900万分

2.『グレイズ・アナトミー』(Netflix/計366話)...8億5800万分

3.『グッドガールズ:崖っぷちの女たち』(Netflix/計34話)...5億7900万分

4.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(Netflix/計353話)...5億5500万分

5.『シッツ・クリーク』(Netflix/計80話)...4億9300万分

6.『ココメロン 〜うたってまなぼう〜』(Netflix/計6話)...4億7500万分

7.『ハートランド物語』(Netflix/計158話)...4億7500万分

8.『iCarly』(Netflix/計60話)...4億3100万分

9.『SUPERNATURAL』(Netflix/計328話)...4億分

10.『THE SINNER ―隠された理由―』(Netflix/計24話)...3億3400万分

<映画>

1.『星の王子 ニューヨークへ行く 2』(Amazon/計1話)...14億1300万分

2.『BIGFOOT FAMILY』(Netflix/計1話)...3億6300万分

3.『I CARE A LOT』(Netflix/計1話)...3億6300万分

4.『ラーヤと龍の王国』(Disney+/計1話)...3億5500万分

5.『モキシー 〜私たちのムーブメント〜』(Netflix/計1話)...2億5700万分

6.『BIGGIE: I GOT A STORY TO TELL』(Netflix/計1話)...2億300万分

7.『モアナと伝説の海』(Disney+/計1話)...1億8500万分

8.『ダークナイト』(Netflix/計1話)...1億7600万分

9.『クーデター』(Netflix/計1話)...1億4100万分

10.『アナと雪の女王』(Disney+/計1話)...1億3400万分

配信のランキングでは、レーティングと視聴者数によって順位が決まる放送番組と違って、期間中に視聴された時間の長さが鍵を握る。その時間の長さは一話平均でなく配信中の全エピソードを合わせたもののため、話数が多ければ多いほど有利になる計算だ。

なお、ニールセンでは以前は総合ランキングだったが、1月頭から各配信の「オリジナルドラマ」「非オリジナルドラマ(放映権を獲得した他社作品)」「映画」という3つのジャンルに分かれることに。各ジャンルと総合のランキングをそれぞれご紹介しよう。

総合部門では、今年1月からこのスタイルになって以来初めて、映画部門の作品がトップに立った。1988年のエディ・マーフィ主演のコメディ映画の33年ぶり(!)となる続編『星の王子 ニューヨークへ行く 2』が視聴時間14億分超(14億1300万分)を記録。4日(木)より配信スタートの2作目の長さは108分なので、単純計算すると1308万回視聴されたことになる。前作では花嫁を自分で探すためにニューヨークへやってきたザムンダ王国の王子アキームだったが、本作では新国王となった彼が忠実な友セミとともにニューヨークへ舞い戻る。アキーム役のエディをはじめ、父親役のジェームズ・アール・ジョーンズなどオリジナルキャストが再集結。

Tell us your favorite moment from the Marvel Studios' March 6, 2021