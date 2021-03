『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』シーズン2が製作開始！『シッツ・クリーク』キャストが参加

Netflixのコメディドラマ『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』シーズン2の製作が開始され、『シッツ・クリーク』のあの人が新キャストとして加わることが明らかとなった。米Comicbook.comが報じている。

『ロシアン・ドール』の主人公は、自分の誕生日パーティーで死んでしまったナディア。ところが、目を覚ますと再びパーティー会場にいる。微妙に前回とは違う形で物事が進むも、やはり最終的には死んでしまう...。なぜか、そのループが何度も繰り返し起こり、その理由を突き止めようとするナディアの姿がコメディタッチで描かれる。

今月初めに撮影が開始されたシーズン2に出演することが決定したのは、第72回エミー賞コメディシリーズ部門を総なめしたコメディドラマ『シッツ・クリーク』でローズ家の長女アレクシスを演じ、自身も助演女優賞に輝いたアニー・マーフィ。

What a concept: Schitt's Creek alum, the all-around flawless Emmy-winning Annie Murphy has joined the cast of Russian Doll for Season 2! March 9, 2021