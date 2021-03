このほどコロンビアのインスタグラマーの男性が「面白そうだから…」という理由で豊胸手術を受け、注目を集めている。『Daily Star』『Euro Weekly News』などが伝えた。

コロンビアのアンティオキア県メデジンに暮らすジェフェルソン・コッシオさん(Yeferson Cossio、26)は、現在Instagramに362万人ものフォロワーを持つ人気のインスタグラマーである。そんなジェフェルソンさんがこのほど心も身体も男性でありながら、豊胸手術を受けたことで注目を集めている。

実はジェフェルソンさん、義理の兄弟のジョアン・ロペスさん(Jhoan Lopez)とInstagramのフォロワー数を賭けた勝負をしたようだ。賭けの内容はジェフェルソンさんのフォロワー数が300万人を超えた場合、ジョアンさんが豊胸手術を受けるというものだった。

もちろんジョアンさんもれっきとした男性で女性の恋人もいる身だが、賭けを始めた約2週間後にはジェフェルソンさんのフォロワー数は見事に300万人を超え、ジョアンさんは豊胸手術を受ける羽目になってしまった。

一方のジェフェルソンさんは賭けに勝ったものの、自分もジョアンさんと一緒に「面白半分でやってみようか」という理由で豊胸手術を受けることにした。彼のInstagramには手術をしている時の動画が投稿されており、そこには胸部に豊胸シリコンバッグを埋め込む様子がしっかりと捉えられていた。

そしてこの動画を見た人たちからは、次のような声が寄せられた。

「これはあまりにもクレイジーすぎる。」

「あなたはキム・カーダシアンの男性版のようだよ。」

「今度は子供を産みたいなんて言わないようにね。」

多くの人がジェフェルソンさんの奇をてらった行動を楽しんでいるようだが、中には「人間の愚かさには限界がないね」と呆れ気味の声もあった。しかしながらその後もジェフェルソンさんは、Instagramで手術後の自分の胸を披露し、さらにフォロワーの数を増やしている。

豊かな胸を手に入れたジェフェルソンさんとジョアンさんだが、手術を受けてから1週間ほど経った頃に胸を元どおりにするための手術する予定とのことだ。画像は『Yef 2021年1月8日付Instagram「The correct answer is: yes, sir.」、2021年3月2日付Instagram「Entonces, no me creían capaz de ponerme chichis?」、2021年3月6日付Instagram「Nunca pensamos que estos teteros fuesen capaz de hacer que medio mundo sufriera de esta manera.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)