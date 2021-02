『フルハウス』ボブ・サゲット、オルセン姉妹と今でも仲良し！"娘"たちとの絆を語る

1987年から8シーズンにわたって放送された人気ファミリーコメディ『フルハウス』と、その30年後の姿を描いたNetflixオリジナルシリーズ『フラーハウス』。両シリーズで、父親ダニーを演じるボブ・サゲットが、ミシェルを演じていたアシュレイ&メアリー=ケイト・オルセン姉妹と今でも仲が良いと告白した。米E!Onlineが報じている。

『ヤング・スーパーマン』のレックス・ルーサー役で知られる俳優マイケル・ローゼンバウムのポッドキャストインタビュー「Inside of You With Michael Rosenbaum(原題)」に出演したボブは、『フルハウス』での娘たち、D.J.役のキャンディス・キャメロン・ブレ、ステファニー役のジョディ・スウィーティン、そしてオルセン姉妹との絆について語った。

「キャンディス、ジョディ、オルセンの双子の中で、どの子と一番仲が良かったの?」と聞かれると、「その瞬間一緒にいた子と、その時は一番仲が良かったよ、自分の本当の子どものようにね」と答えた。「キャンディスとはとても仲がいい。第1話をやってからずっとね。ジョディは私の家にお泊りしたりして、私の長女のオーブリーと遊んでたんだ」

Netflixのリブート版『フラーハウス』には出演しなかったオルセン姉妹だが、ボブは二人とは今でも仲良しだという。「二人のことが大好きだよ。私がニューヨークに行った時や彼女たちがこっちに来るとき、都合がつけば二人と会っているよ」

ボブは、番組内での娘たちの中で「一番好きな子なんていない」と言っているが、長年にわたって形を変え築いてきたそれぞれの娘たちとの間には独特の絆があるようだ。

「彼女たちとはみんな友達で、子どもとはちょっと違うかな。でも、ジョディは私にとっては一番子どものような存在だったね。アシュリーとメアリー・ケイトは、私が二人のことを全部を理解していたので、友達のようなものだと思う。キャンディスも友達だね。辛いことがあった時には、みんなで支えあったよ」

また大学入学不正スキャンダルで逮捕されたベッキー役のロリ・ロックリンについては、「私は彼女が大好きなんだ。彼女のことを聞かれて、どんどんと追い詰められていった。でも私はただ彼女が好きなだけなんだ。どうかな、たくさんの人が服役するところを見たいのかも(笑)私たちは何を言っても問題視されるような立場にあるから何も言えないが、ただ、彼女が好きだとだけ言いたい。それが今私に言えることだからね」とジョークを交えて語った。(海外ドラマNAVI)

