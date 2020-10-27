Ä«ÆüÆà±û¡¡¾×·â¤Î¡Ö½÷»Ò¥á¥ó¥¿¥ë¡×¡ÈÌÌÄ¹¥Þ¥¹¥¯»Ñ¡É¤¬È¿¶Á¡Öº£¸«¤Æ¤â¾Ð¤¤´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾Ð¤ï¤»¹ç¤¤¥Ð¥È¥ë¡Ö½÷»Ò¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢¤ª¤â¤·¤í¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê57¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¿·´ë²è¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥á¥ó¥¿¥ë¡£¾¾ËÜ¤¬È¯°Æ¤·¡¢2016Ç¯¤«¤éAmazon¡¡Prime¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌ©¼¼¾Ð¤ï¤»¹ç¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É¡ÖHITOSHI¡¡MATSUMOTO¡¡Presents¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤ÎÃÏ¾åÇÈ¡õ½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈÈÇ¤Ç¡¢Ä«Æü¤é7¿Í¤¬¾Ð¤ï¤»¹ç¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÇòÄ»¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¡È±î´é¤ÎÌÌÄ¹¥Þ¥¹¥¯¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ä¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½÷»Ò¥á¥ó¥¿¥ë¸«¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂô»³¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡¼¤Þ¤¿Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾×·â¤Î»Ñ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î²èÁü¸«¤¿¤é°ì½Ö¤Ç¾Ð¤¦¡×¡Öº£¸«¤Æ¤â¾Ð¤¤´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ«Æü¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê57¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¿·´ë²è¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥á¥ó¥¿¥ë¡£¾¾ËÜ¤¬È¯°Æ¤·¡¢2016Ç¯¤«¤éAmazon¡¡Prime¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌ©¼¼¾Ð¤ï¤»¹ç¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É¡ÖHITOSHI¡¡MATSUMOTO¡¡Presents¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤ÎÃÏ¾åÇÈ¡õ½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈÈÇ¤Ç¡¢Ä«Æü¤é7¿Í¤¬¾Ð¤ï¤»¹ç¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÇòÄ»¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¡È±î´é¤ÎÌÌÄ¹¥Þ¥¹¥¯¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ä¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½÷»Ò¥á¥ó¥¿¥ë¸«¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂô»³¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡¼¤Þ¤¿Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾×·â¤Î»Ñ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î²èÁü¸«¤¿¤é°ì½Ö¤Ç¾Ð¤¦¡×¡Öº£¸«¤Æ¤â¾Ð¤¤´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ«Æü¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£