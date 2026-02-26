ビックカメラは2月25日、新たな独自ブランド「ビックアイデア」を発表しました。「ビックアイデア」では、ユーザーが生活や家電製品などに対して抱く「あったらいいな」「こうだったらいいのに」といった“欲”を起点に、専門性の高いビックカメラの売り場販売員「マイスター」やメーカーらが加わって独自のPB（プライベートブランド）商品を開発、順次展開していきます。ビックカメラの新しいPB「ビックアイデア」コンセプトは「