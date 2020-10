ポニーキャニオンが販売する洋画コレクションの中より厳選した作品を低価格版で提供する企画「おトク値!」の第5弾が久々に登場します。今回は、あの『チョコレートドーナツ』『ラ・ラ・ランド』『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』といった、全方位で話題を集めたバリエーション多彩な3作品が師走に楽しめちゃいます。

■日本での舞台化も!『チョコレートドーナツ』

まずは切り込み隊長として2020年12月2日(水)に発売となる作品は、口コミが口コミを呼び大ヒットに結びついた名作、『チョコレートドーナツ』です。泣いた人も多かったはず。

ショーダンサーのルディ、ゲイであることを隠して生きる弁護士ポール、そして母の愛情を受けずに育ったダウン症のマルコが紡ぐ、深い愛の物語でした。

本作は公開されると多くの人々の心を打ち、わずか1館での公開が100館にまで拡大したという異例のヒット作でした。本年12月には日本での舞台化も決定しており、東山紀之主演、宮本亞門演出で世界初の舞台化!つい先日ニュースにもなりましたよね。

■社会現象に発展!ミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』

続いて2020年12月16日(水)には、アカデミー賞で最多6部門受賞、全世界で社会現象となった極上のミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』がついに登場します。

ロサンゼルスを舞台に、女優を目指すミア(エマ・ストーン)とジャズピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)の美しく切ないロマンスを、全編通してカラフルにリズミカルに描出!

歌、音楽、ダンス、物語、すべてがオリジナルにして一流の本作は、世界中の賞を総なめ。映画史に残る一本となりました。監督は本作で時代の寵児に昇りつめ、今もっとも新作が待ち望まれるデイミアン・チャゼル。

■ランボーもあるぞ! スライの大人気シリーズ

さらに同日には、アクションレジェンドたちが奇跡の競演を果たした空前絶後のドリームプロジェクト、『エクスペンダブルズ』シリーズの最新作にして歴代最大のヒットを記録した『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』も発売となります。

企画から関わるシルベスター・スタローンをはじめ、ジェイソン・ステイサム、アントニオ・バンデラス、ジェット・リー、ウェズリー・スナイプス、ドルフ・ラングレン、メル・ギブソン、ハリソン・フォード、アーノルド・シュワルツェネッガーなどなど、あまりにも豪華すぎる面々が競演して究極のミッションに挑むという、アクション映画界の超・大祭です。

ちなみにルベスター・スタローン主演のアクション超大作『ランボー ラスト・ブラッド』も12月に発売になります。こちらは通常価格。

愛、音楽、そして筋肉!それぞれのジャンルの超話題作の3作品、年末年始はおうちシネマも楽しみましょう。

【シリーズ7タイトル共通商品情報】

価格:ブルーレイ各¥2,500(本体)+税、DVD各¥1,800(本体)+税

おトク値!特設ウェブサイト:http://otokune.ponycanyon.co.jp/

■『チョコレートドーナツ』

【キャスト】アラン・カミング、ギャレット・ディラハント

【スタッフ】監督・脚本・製作:トラヴィス・ファイン

【映像特典】

・アラン・カミング、トラヴィス・ファイン監督インタビュー

・トラヴィス・ファイン監督、アイザック・レイヴァ来日時記者会見&舞台挨拶&インタビュー

【商品情報】

12月2日(水)発売

収録分数:本編 98分+映像特典33分

発売・販売元:ポニーキャニオン

■『ラ・ラ・ランド』

【キャスト】ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン

【スタッフ】監督・脚本:デイミアン・チャゼル

【音声・映像特典】

〈音声特典〉

監督&作曲者によるオーディオ・コメンタリー

〈映像特典〉

・ロサンゼルスに恋して

・ライアン&エマ 3度目の共演

・予告編集

・キャスト・スタッフ プロフィール(静止画)

・プロダクションノート(静止画)

【商品情報】

12月16日(水)発売

収録分数:本編128分+映像特典

発売元:ギャガ

販売元:ポニーキャニオン

■『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』

【キャスト】シルベスター・スタローン、ジェイソン・ステイサム、アントニオ・バンデラス、ジェット・リー、ウェズリー・スナイプス、ドルフ・ラングレン、ケルシー・グラマー、ランディー・クートゥア、テリー・クルーズ、メル・ギブソン、ハリソン・フォード、アーノルド・シュワルツェネッガー、ケラン・ラッツ、ロンダ・ラウジー、グレン・パウエル、ヴィクター・オルティス、ロバート・ダヴィ

【スタッフ】

監督:パトリック・ヒューズ

脚本・原案:シルベスター・スタローン

【映像特典】

・NG集

・USオリジナルトレーラー集

・日本版予告編集

【商品情報】

12月16日(水)発売

収録分数:本編126分+映像特典

発売元:松竹

販売元:ポニーキャニオン

■『チョコレートドーナツ』

(C) 2012 FAMLEEFILM, LLC

■『ラ・ラ・ランド』

(C) 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.

Photo courtesy of Lionsgate.

■『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』

(C) EX3 Productions, Inc. All Rights Reserved.

