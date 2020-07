宇宙空間の匂いがする香水「Eau de Space」が、現在Kickstarterで資金調達を実施しています。「Eau de Space」の生産ラインを稼働させるため、最小発注ロットを満たすのが今回の資金調達の目的となっています。

現時点ですでに目標額を大きく上回り、3000万円弱の資金が集まっています。同時に4万ドル(約430万円)に設定されていたストレッチゴールを達成したので、ボトルサイズが2オンスから4オンスにアップグレードされています。

Eau de Space, designed for NASA fragrance(YouTube)

https://youtu.be/ZDHyfQOFEYE



アメリカ航空宇宙局(以下、NASA)は、何十年も前から宇宙飛行士の訓練用に“宇宙の匂い”を開発していました。情報自由法(Freedom of Information Act)のおかげで、NASAが保有していた“宇宙の匂い”に関する情報を開示してもらったため、「Eau de Space」の開発が実現したとのこと。「Eau de Space」を開発したのは、Omega Ingredients社のスティーブ・ピアースさんです。

29ドル(約3100円)以上のプレッジで「Eau de Space」を購入することが可能です。10月以降に順次発送が予定されていて、発送先は世界各国となっています。

What does Outer Space smell like? NASA designed Fragrance.

https://www.kickstarter.com/projects/eaudespace/what-does-outer-space-smell-like-nasa-designed-fragrance[リンク]

