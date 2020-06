アメリカ・ノースカロライナ州アッシュビルのお宅には、すべり台やブランコ完備のゴージャスな遊具が裏庭に設置されているのですが……。

クマの親子連れが楽しそうに遊んでいたそうです。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Family of Bears Having Some Playground Fun - YouTube



すべり台やブランコではしゃぎまわる子供たち5匹。左側で座って見守るママ。



1匹がブランコをゆさゆさ揺らしてると……。



ママが跳びついた!



「あまりはしゃぎすぎるんじゃないわよ……」とたしなめるママなのでした。

ちなみに3匹は実子で、2匹は養子ではないかとのことです。