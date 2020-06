世界中で大ヒットを飛ばしている任天堂の「あつまれ どうぶつの森」。

ゲーム中に頻繁にダジャレが登場し、名前がジャスティンというキャラクターの種族はビーバーなので「ジャスティン・ビーバー」と言った具合です。

ただし英語バージョンで遊ぶと"C.J."という別の名前になっており、海外の人々はこのダジャレに気付かないだろうと思われたのですが……。

英語の解説サイトにジャスティンの名前も添えてあったことから、海外の人々にもこのダジャレがバレてしまったようです。

I'M SORRY HIS NAME IN JAPANESE IS JUSTIN???



JUSTIN BEAVER???????pic.twitter.com/QZiU0CQCg3