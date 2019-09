仕事の遅刻理由といえば、交通機関の乱れや家庭の事情などが挙げられると思います。

今回ご紹介するのは、やむをえず仕事に遅刻してしまったタイ人のドライバーさんが撮影した動画なのですが……。

日本ではまずありえない光景をご覧ください。

[動画を見る]

Adorable moment wild elephant SLEEPS in the middle of the road - YouTube



こちらはタイの東北部、ナコーンラーチャシーマー県で撮影された動画。道路の前方が何かで塞がれています。



車を停め、カメラをズームしてみると……その正体は、野生の大きなゾウ!



ゾウは20分にわたって横たわり続けた後、ゆっくりと起き上がり、撮影者と見つめ合ったとのこと。

運転手はゾウの突進を恐れ、起きるのを待たざるを得なかったため、仕事に遅刻してしまったそうですが、とにかく事故にならず何よりですね。