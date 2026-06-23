柏崎刈羽原発の運営を監督する政府の『監視強化チーム』でトップを務める佐藤官房副長官がチームの設置後初めて現地を視察しました。 6月21日、東京電力・柏崎刈羽原発を訪れたのは佐藤啓官房副長官です。 【佐藤啓 官房副長官】 「柏崎刈羽原子力発電所の運営に関する監視強化チームのチーム長として同発電所を視察させていただきました」 この監視強化チームをめぐっては柏崎刈羽原発が再稼働