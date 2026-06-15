本日6月15日（月）24時34分〜 第11話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（TVer・Huluにて放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）。そんな真奈美のマイラブが次々に殺される連続殺人事件が発生。真奈美に想いを寄せる後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とともに連続殺人の謎を追うラブサスペンスコメディー。今夜放送の11話ではついに連続殺人事件もクライマックス