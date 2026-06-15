本日6月15日（月）24時34分〜 第11話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（TVer・Huluにて放送後配信開始）。

50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）。そんな真奈美のマイラブが次々に殺される連続殺人事件が発生。真奈美に想いを寄せる後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とともに連続殺人の謎を追うラブサスペンスコメディー。

今夜放送の11話ではついに連続殺人事件もクライマックスへ。犯人は誰なのか？その目的は…!? ついに全ての真相が明らかになる！

そんな「多すぎる恋と殺人」のHuluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」の配信が決定！前編は、6月22日（月）「多すぎる恋と殺人」最終回地上波放送後よりHuluで独占配信開始。後編は、6月29日（月）24時よりHuluで独占配信開始。

Hulu：https://www.hulu.jp/too-many-lovers-too-many-murders

Huluオリジナルストーリーで描くのは本編の後日譚。連続殺人事件が解決し、日常を取り戻したかに見える警視庁の捜査一課。そんな中、とある籠城事件が発生して…!?

本編最終回から繋がる、「多すぎる恋と殺人」ファン必見のオリジナルストーリー。真奈美と壮馬がまさかの…!? これは夢か、現実か、それとも…!? 詳しいあらすじは後日公開予定。なおHuluでは「多すぎる恋と殺人」全話も配信中。

■ゲストに小西桜子の出演が決定！

Huluオリジナルストーリー「甘すぎる夢と籠城」のゲストに、小西桜子の出演が決定！壮馬と過去に関係があった謎の女性・津川夏子役を演じる。

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 柿野寛将

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

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公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人