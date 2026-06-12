神戸市北区の山林で11日、市内では初めてとなるクマの出没が確認されたことを受け、神戸市の久元喜造市長は12日、臨時会見を開き、市民に対し冷静な対応を呼びかけた。市はセンサーカメラの増設や捕獲用わなの設置準備など、対策を強化する方針を示した。設置を進めている捕獲わな（専用のドラム缶おり）神戸市提供クマは11日午後4時57分、北区道場町の山林に設置されていた有害鳥獣捕獲用のセンサーカメラに写っているのが確