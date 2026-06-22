タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。6月22日（月）の放送では、前日におこなわれたサッカー日本代表の2026FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会・グループステージ第2戦・チュニジア戦での歴史的快勝について、それぞれの視点から熱狂ぶりを語り合いました。（左から）パーソナリティの吉田明世、ユージ日本時間6月