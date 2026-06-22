回転寿司チェーン「くら寿司」にて、6月26日（金）から期間限定で、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを開催する。＞＞＞コラボメニューや限定グッズをチェック！（写真15点）『PEANUTS』は、チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミック。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、