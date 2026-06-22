「令和のあざと女王」として注目を集めるタレントの森香澄さんの美容本「戦略的かわいいの作り方森香澄のかしこい美容メソッド」（税込み1980円、小学館）が9月1日にリリースされます。【写真】胸元のホクロがセクシー森香澄さんが夏の爽やかランジェリーで美ボディ披露テレビやSNSで話題を呼ぶ「あざとかわいさ」の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがありました。同書は美容誌「美的」とタッグを組