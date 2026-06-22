“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティを務めます。6月20日（土）の放送は、6月13日（土）にオープンした高級ラゲージブランド「ハンティングワールド 表参道店」を紹介しまし