【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。遠藤が同日、自身のＸを通じて心境をつづり、代表からの引退を表明した。遠藤は「発表にあった通りＷ杯メンバーから離脱する事になりました。怪我（けが）をしてからこ