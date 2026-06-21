不倫や浮気が、古くは「源氏物語」や古典落語のネタとしても扱われていたことを考えると、これはもはや「人間の業」と言ってもいいのではないか。どんな時代にも巻き起こって来た不倫・浮気だが、そこに用いられるツールは時代とともに変化している。なんでも、現在は「PayPay不倫」と呼ばれるケースが見られるようになっているという。その実態は、いったいどんなものなのか？MJリサーチ綜合探偵社の取締役で、探偵調査員歴25年以