◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。勝ち点を４に伸ばし、Ｆ組の２位に。得失点差も＋４に伸ばしたことから、１次リーグ突破はほぼ確実となった。＊＊＊この結果を受けて、組３位のスウェーデンと対戦する第３戦（日本時間２６日午前８時）では、決勝トーナメント（Ｔ）