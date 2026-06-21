京都府南丹市に6月20日、世界初とみられる、ぬいぐるみを祀る神社が創建されました。 耳がついた木製の鳥居に、クマの形の拝殿の窓。 20日、南丹市美山町に創建されたのは「ぬいぐるみ神社」です。 ぬいぐるみを修繕する企業が手がけていて、修繕にも限界があるなか、「持ち主たちがお世話になったぬいぐるみに感謝の気持ちを伝えられる場所を作りたい」と神社を創建。 お気に入りのぬいぐるみを持って参拝したり、役目を終え