２１日午後４時５０分頃、名古屋市中村区名駅の高層マンション「アクアタウン納屋橋」で、マンションの防災センターの職員から「刺激臭があり、せきと鼻水が出る」と１１９番通報があった。市消防局などによると、住民２人と防災センター職員２人の計４人が病院に運ばれたが、いずれも軽症。原因は不明という。現場は名古屋駅の東約７００メートルで、住宅や店舗が密集する地域。消防車など２７台が出動し、一時騒然となった。