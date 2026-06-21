◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）日本はチュニジアに4―0で快勝して今大会初勝利を挙げ、勝ち点4でオランダと並びF組2位とした。スウェーデンが勝ち点3。2連敗のチュニジアは勝ち点0で敗退が決まった。日本は25日（日本時間26日）の第3戦スウェーデン戦に引き分け以上で勝ち点5以上とすれば、スウェーデンとチュニジアを上回って2位以上が確定し、決勝トーナメント