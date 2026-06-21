フリーアナウンサーの望月理恵さん、皆藤愛子さんが『セント・フォースOfficial Book 2026-2027』の発売記念イベントに登場し、理想の男性像と結婚願望について語りました。【写真を見る】【 皆藤愛子 】結婚願望を赤裸々告白「一旦、自分で頑張ってみたい」先輩・望月理恵は「一人で生きていく覚悟を…」4月に先行配信されたオフィシャルブック（デジタル版）の大反響に応え、ベストショットを鑑賞できるパネルの常設展や