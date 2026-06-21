スカートの呪いが解けるまで_01【漫画】本編を読むショルダーバッグを斜めにかけたら「胸強調してるの？」と男子にからかわれた。言う側からすれば、おふざけの1つなのかもしれない。しかし、言われた側は不快だ。こんなことでも不快な気持ちになるということを伝えたかった本作には、Xで多くの反響を集めた。漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さんは幼少期から性的被害に遭い、ずっと心にしまってきた。しかし、本当は触られるこ