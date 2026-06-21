天真爛漫なタメ口キャラでバラエティ番組を席巻していた当時、ひそかに抱えていた苦悩とは──。モデルでタレントのローラ（36）がパニック障害やうつを発症していたことを告白し、大きく話題になっている。【写真を見る】黒のショートパンツに裸足で農作業をするローラ、丈の短いタンクトップで米を収穫する様子ローラは昨年3月にInstagramで、本名が"佐藤えり"であることを公表するとともに〈私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、