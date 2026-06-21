殺人未遂の疑いで、新潟市中央区に住む男子高校生（17）が21日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、21日午後3時頃、新潟市中央区の建物内で母親（50歳代）を殺害しようとした疑いがもたれています。その場にいた親族からの通報で発覚しました。男子高校生は母親の首を絞め、顔面を複数回殴打するなどしました。調べに対し「殺すつもりで首を絞めた」と容疑を認めています。母親は軽傷で、命に別条はないということで